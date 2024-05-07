Евлаш о Крымском мосте: для уничтожения нужно много ракет, но специалисты знают, куда бить

Для уничтожения Крымского моста Украине нужно выпустить большое количество ракет. Но украинские специалисты уже знают места, куда необходимо наносить удары.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью NV заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
Он рассказал, что уничтожение Крымского моста ослабило бы вражеские возможности в Крыму, поскольку они не смогли бы так активно поставлять туда оборудование разного типа. Также удар по мосту сильно отразился бы на имидже Москвы, поскольку этот объект - символ триумфа РФ.
"Для этого надо много ракет, потому что мост здоровый. Есть определенные места на нем, по которым надо бить, чтобы железную дорогу и дорожное полотно сложно было восстановить. Специалисты занимаются в этом направлении, они очень долго анализировали этот мост. Мы видели уже достаточно эффективные удары по нему, когда взрывы разрушали дорожное полотно. Они знают, куда бить, но нужно время и момент", - добавил спикер Воздушных сил.
По его словам, сейчас Крымский мост - один из самых защищенных объектов в мире. Там россияне разместили свои бригады ПВО, он тщательно охраняется.
При этом, когда есть угроза для объекта, россияне делают задымления и пытаются его замаскировать.
Стоит заметить, что украинские защитники уже два раза атаковали Крымский мост. В результате этого он получил значительные повреждения.
В начале апреля издание The Guardian писало о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит новый удар по мосту. Вывести из строя объект хотят в первой половине 2024 года.
При этом советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив подчеркивал, что Крымский мост точно будет уничтожен украинскими защитниками.
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