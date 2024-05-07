Евлаш о Крымском мосте: для уничтожения нужно много ракет, но специалисты знают, куда бить

Он рассказал, что уничтожение Крымского моста ослабило бы вражеские возможности в Крыму, поскольку они не смогли бы так активно поставлять туда оборудование разного типа. Также удар по мосту сильно отразился бы на имидже Москвы, поскольку этот объект - символ триумфа РФ.

"Для этого надо много ракет, потому что мост здоровый. Есть определенные места на нем, по которым надо бить, чтобы железную дорогу и дорожное полотно сложно было восстановить. Специалисты занимаются в этом направлении, они очень долго анализировали этот мост. Мы видели уже достаточно эффективные удары по нему, когда взрывы разрушали дорожное полотно. Они знают, куда бить, но нужно время и момент", - добавил спикер Воздушных сил.

По его словам, сейчас Крымский мост - один из самых защищенных объектов в мире. Там россияне разместили свои бригады ПВО, он тщательно охраняется.

При этом, когда есть угроза для объекта, россияне делают задымления и пытаются его замаскировать.