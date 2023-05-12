"єВідновлення". Зарегистрировано более 5000 заявок, в разработке новая компенсация

Минцифры анонсировало программу "єВідновлення" для выплаты компенсаций за разрушенное жилье. На первом этапе средства должны получить украинцы, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте.

Максимальная сумма выплаты составляет 200 тысяч гривен.

"По состоянию на сегодняшнее утро по этой программе уже 5 575 принятых заявок", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, сейчас правительство работает над решением о предоставлении компенсаций семьям, сделавшим ремонт своими силами. Премьер сообщил, что соответствующая задача по этому вопросу уже поставлена вице-премьер-министру по вопросам восстановления, Мининфраструктуры и Агентству восстановления Александру Кубракову.

" Следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено и уже не подлежит ремонту. Работаем над деталями этого проекта", - сообщил премьер-министр Украины.

Напомним, мы сообщали, что некоторые банки предлагают получить кэшбек на выделенные средства при оформлении карты.

Как подать заявление, какие критерии, где открыть карту и прочее - читайте по ссылке.

Подробнее о том, какой будет компенсация за утраченное жилье - читайте в материале РБК-Украина.

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