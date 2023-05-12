"єВідновлення". Кабмин сменил максимальный размер компенсации на ремонт поврежденного жилья

Согласно решению правительства, украинцы, жилье которых повреждено из-за агрессии РФ, имеют право на компенсацию в размере не более 200 тысяч гривен за один поврежденный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

Предусмотрено, что размер компенсации за один поврежденный объект не может быть больше 200 тысяч гривен.

"Внесены, с целью привлечения международной финансовой помощи, изменения в Порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации, с использованием электронной публичной услуги "єВідновлення", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что уже более пяти тысяч украинцев, жилье которых было повреждено из-за войны, подали заявку на получение компенсации в рамках программы "єВідновлення". В правительстве планируют запустить дополнительные выплаты.

Как подать заявление на ремонт поврежденного жилья - читайте по ссылке.

Подробнее о том, какой будет компенсация за утраченное жилье - читайте в материале РБК-Украина.

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