"єВідновлення". Кабмин запускает новую компенсацию: на что можно будет потратить

"Мы обещали, что помощь до 200 тысяч гривен для ремонта поврежденного имущества станет лишь первым шагом в большой программе восстановления жилья. Ведь тысячи украинских семей полностью потеряли свои дома. Много случаев, когда просто нечего ремонтировать", - сказал Шмыгаль.

Таким образом правительство запускает второй этап программы "єВідновлення". На сегодняшнем заседании будет утверждено постановление и формула, по которой будет выплачиваться соответствующая компенсация.

На что можно будет потратить деньги?

На строительство дома. В таком случае выплата денежных средств будет производиться непосредственно на счет.

На покупку квартиры, другого жилого помещения с использованием жилого сертификата.

Размер компенсации будет рассчитываться Комиссией по специальной формуле, учитывающей регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь объекта и т.д.

Предусмотрен также принцип, что размер компенсации устанавливается на уровне не ниже стоимости строительства жилья соответствующей площади согласно его местонахождению.

Программа "єВідновлення"

Украинские власти запустили программу, в рамках которой жители страны могут получить выплаты до 200 тысяч гривен в случае, если их жилье повреждено или разрушено в результате войны. Отправить заявление о получении выплаты можно в приложении "Дія".

Следует отметить, что механизм получения помощи на ремонт поврежденного имущества в рамках программы "єВідновлення" является прозрачным, а сам перечень разрушений оцифрован в соответствии с постановлением Кабинета министров.

Недавно украинцы столкнулись с проблемой, из-за которой их жилье в "Дії" не отражалось, из-за чего они не могли подать заявку на выплаты. В Минреинтеграции назвали два способа решения проблемы.