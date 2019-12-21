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"Евертон" оголосив про призначення Анчелотті

Новини » Спорт     21.12.2019 - 14:07
"Евертон" оголосив про призначення Анчелотті
Фото: Карло Анчелотті (twitter.com/Everton)

Контракт з ним підписано на 4,5 роки

Італійський фахівець Карло Анчелотті призначено головним тренером "Евертона". Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Контракт 60-річного фахівця з англійською командою розрахований на чотири з половиною роки. Попереднім клубом Карло був італійський "Наполі", з якого він був звільнений наступного дня після того, як вивів клуб в плей-офф Ліги чемпіонів.

На посту наставника "ірисок" Анчелотті змінив Данкана Фергюсона, який працював тимчасовим тренером команди після звільнення Марко Сілви.

В суботу "Евертон" проведе домашній матч чемпіонату Англії проти лондонського "Арсеналу", який також напередодні змінив головного тренера - наставником команди став помічник Гвардіоли в "Манчестер Сіті" Мікель Артета.

Анчелотті вже працював в Англії - з 2009 по 2011 він тренував лондонський "Челсі". Також італієць раніше очолював "Мілан", туринський "Ювентус", французький ПСЖ, мадридський "Реал" і мюнхенську "Баварію".

Як гравець Анчелотті, виступаючи за "Рому" і "Мілан", став триразовим чемпіоном Італії, чотириразовим володарем національного кубка, дворазовим переможцем Ліги чемпіонів. У складі збірної Італії він посів третє місце на чемпіонаті світу 1990 року.

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