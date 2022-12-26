"Эвертон" Миколенко на последней минуте проиграл домашний матч АПЛ

Англия, Премьер-лига, 17-й тур

"Эвертон" – "Вулверхэмптон" – 1:2

Голы: Мина, 7 – Поденсе, 22, Аит-Нури, 90+5

"Ириски" оформили быстрый гол благодаря стандарту. Макнил подал угловой, а Мина из центра штрафной головой направил мяч в левый нижний угол. Казалось, что мерсисайдцы полностью контролируют ход встречи.

Однако, в середине тайма неожиданно пропустили ответный гол. Это Моутинью разрезной передачей отыскал Поденсе на левом углу вратарской зоны. Тот точным выстрелом правой сумел пробить Пикфорда – 1:1.

Вскоре вратаря сборной Англии побеспокоили еще дважды. Но он справился с ударом Косты, а выпад Хвана заблокировал защитник. Его визави Са дважды ликвидировал угрозу после атак Мопе, а также помешал забить Гордону.

После перерыва прицел сбился у исполнителей обеих команд. "Волк" Невеш пробил мимо ворот "Эвертона", а вскоре подобные "подвиги" оформили Ивоби и Грей. И все же, "Вулверхэмптон" сумел вырвать победу на пятой добавленной арбитром минуте – Аит-Нури ворвался в штрафную хозяев и ударом с лета завоевал 3 очка для "Вулвз".

Украинец Виталий Миколенко снова вышел в старте хозяев поля. Защитник провел на поле 90 минут. За это время он сделал 68 касаний мяча, выполнил 53 передачи (79% точных) и выиграл 3 из шести личных дуэлей.