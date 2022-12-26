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"Эвертон" Миколенко на последней минуте проиграл домашний матч АПЛ

Фото: Виталий Миколенко (справа) сыграл все 90 минут (twitter.com/Everton)
Автор: Антон Федорцив

Домашним поражением от "Вулверхэмптона" из полуторамесячной паузы в чемпионате Англии вернулся ливерпульский "Эвертон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 17-й тур

"Эвертон" – "Вулверхэмптон" – 1:2

Голы: Мина, 7 – Поденсе, 22, Аит-Нури, 90+5

"Ириски" оформили быстрый гол благодаря стандарту. Макнил подал угловой, а Мина из центра штрафной головой направил мяч в левый нижний угол. Казалось, что мерсисайдцы полностью контролируют ход встречи.

Однако, в середине тайма неожиданно пропустили ответный гол. Это Моутинью разрезной передачей отыскал Поденсе на левом углу вратарской зоны. Тот точным выстрелом правой сумел пробить Пикфорда – 1:1.

Вскоре вратаря сборной Англии побеспокоили еще дважды. Но он справился с ударом Косты, а выпад Хвана заблокировал защитник. Его визави Са дважды ликвидировал угрозу после атак Мопе, а также помешал забить Гордону.

После перерыва прицел сбился у исполнителей обеих команд. "Волк" Невеш пробил мимо ворот "Эвертона", а вскоре подобные "подвиги" оформили Ивоби и Грей. И все же, "Вулверхэмптон" сумел вырвать победу на пятой добавленной арбитром минуте – Аит-Нури ворвался в штрафную хозяев и ударом с лета завоевал 3 очка для "Вулвз".

Украинец Виталий Миколенко снова вышел в старте хозяев поля. Защитник провел на поле 90 минут. За это время он сделал 68 касаний мяча, выполнил 53 передачи (79% точных) и выиграл 3 из шести личных дуэлей.

К слову, ранее "Тоттенхэм" потерял очки в выездном матче Премьер-лиги против "Брентфорда".

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