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"Эвертон" с Миколенко в старте разгромил "Кристал Пэлас" в АПЛ

Фото: "Эвертон" одержал третью победу в сезоне (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой над лондонским "Кристал Пэлас" завершился для ливерпульского "Эвертона" 13-й тур английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 13-й тур

"Эвертон" – "Кристал Пэлас" – 3:0

Голы: Калвер-Льюин, 11, Гордон, 63, Макнил, 84

Мерсисайдцы оформили хрестоматийную победу, забив по мячу в дебюте, середине и концовке матча. На 11-й минуте Калвер-Льюин получил передачу от Ивоби в центре штрафной и правой отправил мяч в левый нижний угол.

Закрепили собственное преимущество "ириски" во втором тайме. На 64-й минуте Гордон протолкнул мяч в сетку с близкого расстояния. Правда, гол засчитали не сразу – помог VAR. А под занавес поединка снова ролью ассистента овладел Ивоби, отдав в штрафную зону на Макнила, а тот левой точно пробил по центру ворот!

Украинец Виталий Миколенко вышел на поле со стартовых минут. Он провел все 90 минут в составе "Эвертона". В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие во всех 12-ти поединках "ирисок" в чемпионате Англии.

Благодаря этой победе "Эвертон" поднялся на 11-е место в АПЛ. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 13 очков. В следующем туре мерсисайдцы поедут в Лондон в гости к "Фулхэму".

К слову, экс-звезда АПЛ Джеррард лишился должности главного тренера в "Астон Вилле".

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