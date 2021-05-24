На Евересті в базовому таборі стався спалах COVID: заразилися вже сотня альпіністів
У базовому таборі на Евересті стався масовий спалах коронавірусу. Заразилися вже як мінімум 100 альпіністів і допоміжний персонал.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на керівника австрійської експедиції Лукаса Фуртенбаха.
Гід зупинив сходження своєї експедиції минулого тижня після того, як в його групі сім гідів дали позитивний результат. При цьому Непальська влада офіційно заперечує те, що на Евересті стався спалах COVID-19.
"Враховуючи всі відомі нам підтверджені випадки, підтверджені пілотами( рятувальниками), страховими компаніями, лікарями, керівниками експедицій... у мене є позитивні тести, щоб ми могли це довести. У базовому таборі у нас є мінімум 100 осіб з позитивним діагнозом на COVID, і тоді цифри можуть бути приблизно 150 або 200", - заявив Фуртенбаха.
У цьому сезоні дозвіл на сходження на Еверест отримали 408 іноземних альпіністів. Їм допомагають кілька сотень шерпів і допоміжний персонал, які знаходяться в базовому таборі з квітня.
Непал зараз переживає сплеск коронавірусу з рекордним числом нових заражень і смертей. За офіційними даними за п'ятницю, підтверджено 8 607 нових випадків інфікування і 177 смертельних випадків. При цьому Непальська влада офіційно заперечує те, що на Евересті стався спалах COVID-19.
Минулого тижня Китай скасував сходження на Еверест зі свого боку через побоювання поширення вірусу з непальської сторони.
Раніше РБК-Україна писало, що на Евересті плутають симптоми СOVID-19 з гірською хворобою.
Також повідомлялося, що у Непалі поки залишається 80 українських туристів, більшість з яких знаходяться в горах.