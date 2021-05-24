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На Эвересте в базовом лагере произошла вспышка COVID: заразились уже сотня альпинистов

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Эверест, Понедельник 24 мая 2021 08:58
На Эвересте в базовом лагере произошла вспышка COVID: заразились уже сотня альпинистов Фото: в базовом лагере заразились минимум 100 альпинистов (flicr.com Avdeeva_Maria)
Автор: Игорь Литвиненко

В базовом лагере на Эвересте произошла массовая вспышка коронавируса. Заразились уже как минимум 100 альпинистов и вспомогательный персонал.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на руководителя австрийской экспедиции Лукаса Фуртенбаха.

Гид остановил восхождение своей экспедиции на прошлой неделе после того, как в его группе семь гидов дали положительный результат. При этом непальские власти официально отрицают то, что на Эвересте произошла вспышка COVID-19.

"Учитывая все известные нам подтвержденные случаи, подтвержденные пилотами (спасателями), страховыми компаниями, врачами, руководителями экспедиций… у меня есть положительные тесты, чтобы мы могли это доказать. В базовом лагере у нас есть минимум 100 человек с положительным диагнозом на COVID, и тогда цифры могут быть примерно 150 или 200", - заявил Фуртенбаха.

В этом сезоне разрешение на восхождение на Эверест получили 408 иностранных альпинистов. Им помогают несколько сотен шерпов и вспомогательный персонал, которые находятся в базовом лагере с апреля.

Непал сейчас переживает всплеск коронавируса с рекордным числом новых заражений и смертей. По официальным данным за пятницу, подтверждено 8 607 новых случаев инфицирования и 177 смертельных исходов. При этом непальские власти официально отрицают то, что на Эвересте произошла вспышка COVID-19.

На прошлой неделе Китай отменил восхождение на Эверест со своей стороны из-за опасений распространения вируса с непальской стороны.

Ранее РБК-Украина писало, что на Эвересте путают симптомы СOVID-19 с горной болезнью.

Также сообщалось, что в Непале пока остается 80 украинских туристов, большинство из которых находятся в горах.

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