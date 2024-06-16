Эвакуированные из Сумской и Харьковской областей могут получить дополнительную помощь

Семьи с детьми, подлежащие обязательной эвакуации из Сумской и Харьковской области, могут получить дополнительную финансовую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минсоцполитики Украины.

Чтобы облегчить финансовое бремя эвакуации для семей с детьми из уязвимых категорий, которые эвакуируются с прифронтовых территорий Харьковской и Сумской областей, в Украине была введена экстренная дополнительная финансовая помощь.

Выплаты будут получать семьи с детьми с 1 мая 2024 года. подлежат обязательной эвакуации, а до эвакуации - проживали на территории Харьковской и Сумской областей и относились к одной или нескольким следующим категориям:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет

семья многодетна с детьми до 18 лет

детей воспитывает одинокая мать или одинокий отец

семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

Дополнительная финансовая помощь будет предоставляться единовременно. Продолжительность выплат будет зависеть от бюджета программы.

Как получить помощь

Если ваша семья эвакуируется средствами, организованными вашим ова, дополнительно обращаться за получением данной помощи не требуется, выплата будет произведена автоматически.

"Если вы, в рамках обязательной эвакуации, выезжаете в более безопасное место самостоятельно, просим вас обращаться после эвакуации в ближайшее управление социальной защиты в общине, в которую вы переехали, с заявлением о выплате вам соответствующей помощи", - подчеркнули в министерстве.

Средства единовременного пособия будут зачисляться на счет одного из членов семьи-получателя помощи. Также средства можно получить через Укрпочту.

Обращаем внимание, что денежная помощь не предоставляется, если люди уже получили международную целевую поддержку от других международных организаций.