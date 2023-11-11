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Эвакуированные из Сектора Газа украинцы уже прибыли в Молдову

Фото: Эвакуированные из Сектора Газа украинцы уже прибыли в Молдову (t.me/DIUkraine)
Автор: Валерия Полищук

Граждане Украины, которых эвакуировали из Сектора Газа, уже прибыли в Молдову. Вскоре они будут на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР в Telegram.

"155 человек, которых в рамках миссии ГУР МО Украины и МИД Украины эвакуировали из сектора Газа, прибыли в аэропорт Кишинева рейсом из Египта", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что из зоны конфликта спасены 145 граждан Украины, девять граждан Молдовы и один палестинец.

Среди эвакуированных - много семей с детьми, а также одна гражданка Украины, которая имеет онкологическое заболевание. По прибытии в столицу Молдовы женщину немедленно доставили каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска с Украиной, где ее встретила бригада медиков и довезла до больницы в Одессе. 

"Операция по спасению наших сограждан на Ближнем Востоке продолжается", - добавили в ГУР.

 

Фото: Эвакуированные из Сектора Газы украинцы уже прибыли в Молдову (t.me/DIUkraine)

Эвакуация украинцев из сектора Газа

7 ноября из Сектора Газа была вывезена первая группа украинцев в составе 43 человек. Комментируя первую удачную операцию, представитель МИД Олег Николенко отмечал, что уже есть разрешение на вывоз следующих групп украинских граждан. Эвакуация была запланирована на 8 и 9 ноября.

По данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, которые он озвучил до старта эвакуации, на территории Сектора Газа было около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.

В ночь на 11 ноября вторая группа украинцев вышла с территории сектора Газа. Общее количество эвакуированных сейчас составляет более 210 человек.

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