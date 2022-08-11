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Евакуювали, ризикуючи життям. Поліцейські вивезли жителів Донецької області під обстрілами

Ілюстративне фото: поліцейські вивезли донеччан під обстрілами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Екіпаж поліцейських "білий янгол", що евакуював жителів Донецької області, потрапив під обстріл росіян. В результаті атаки були поранені два з трьох правоохоронців, включаючи водія, але йому довелося продовжити рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Поліцейський екіпаж "білий янгол" потрапив під обстріл під час евакуації п'ятьох маломобільних пенсіонерів з Мар'їнки.

За інформацією правоохоронців, росіяни влучили в землю поруч з евакуаційним автомобілем, в результаті чого поліцейському, який перебував за кермом, перебило артерію. Схоже поранення отримав ще один поліцейський. Ніхто з пенсіонерів не постраждав.

"Криміналіст на ходу перев'язав напарнику рану і стежив, щоб він залишався при свідомості. Поруч ще один поліцейський самостійно наклав на себе джгути - йому перебило обидві ноги", - розповіли в Нацполіції.

Пораненим правоохоронцям довелося проїхати близько 17 кілометрів до найближчої лікарні в місті Курахове, де хірурги зупинили кровотечу. Зараз вони проходять курс лікування в Дніпрі.

Варто зауважити, що екіпаж поліцейських "білий янгол" евакуював понад 1500 осіб з Мар'їнської громади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку війни з Донецької області вимушено виїхали понад мільйон цивільних.

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