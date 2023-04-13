ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эвакуационный поезд из Донецкой области меняет место прибытия

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 08:05
Эвакуационный поезд из Донецкой области меняет место прибытия Фото: Эвакуационный поезд из Донецкой области сменяет место прибытия (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олег Васкив

Эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области с 18 апреля сменяет место прибытия. Если раньше он курсировал в Черкасскую область, то теперь будет прибывать в Бердичев Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Рейсы будут осуществляться раз в четыре дня по четным числам. Время отправления - 14:15", - отметили в ведомстве.

В Житомирской области внутренне перемещенные разместят в бесплатных приютах. Им окажут финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, а также социальное сопровождение.

Желающие эвакуироваться должны предварительно зарегистрироваться, позвонив по номерам: (098) 890-33-18, (066) 285-62-90, или сообщить о своих намерениях на горячие линии сельских, поселковых советов и военных администраций.

Для эвакуации тяжелобольных и маломобильных лиц граждане могут позвонить по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096 ) 108-52-24.

Также обратиться за помощью по эвакуации можно на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или же написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

Напомним, с 8 апреля между Краматорском и Львовом начал курсировать новый поезд. "УЗ" запустила движение №104/103.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно