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Эвакуация украинцев из Газы завершена: ГУР раскрыло детали операции

Фото: эвакуация украинцев из Газы завершена (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спецоперация по спасению наших граждан из Сектора Газа успешно завершена. Из опасной зоны удалось вывезти более 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

По словам разведки, осуществленная ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению Президента Украины эвакуационная миссия проходила в несколько этапов.

В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек:

  • 304 украинцев,
  • 2 палестинцев,
  • 9 граждан Молдовы.

Среди спасенных из Сектора Газа - два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, координировавших украинских военных разведчиков непосредственно в зоне конфликта.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

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ГУР