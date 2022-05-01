Евакуація під супроводом ООН не стосується поранених і військових, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що один з маршрутів з евакуації громадян запропонований ООН. Однак він не стосується солдатів і поранених.

"Вони не беруть на себе таку відповідальність. ООН говорить тільки про допомогу для евакуації мирних жителів. Коли Росія нас не зупинила, ми вже вивезли багато людей з Маріуполя", - сказав він.

Зеленський заявив, що влада продовжує намагатися евакуювати цивільних з "Азовсталі". При цьому він зазначив, що багато що залежить від російської сторони.

"Як бачите, в цьому бере участь навіть ООН. Проте цей процес залишається важким. Чому; тому що ми не довіряємо РФ, тому що ця довіра зменшується. Це тривало навіть тоді, коли Гутерріш обговорював тут гуманітарну місію з евакуації мирних жителів. Він приїхав з Російської Федерації, щоб підтвердити це. Але навіть у цей момент по Київській області запустили 5 ракет", - заявив президент.