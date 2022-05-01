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Евакуація під супроводом ООН не стосується поранених і військових, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що один з маршрутів з евакуації громадян запропонований ООН. Однак він не стосується солдатів і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського для EPT News.

"Вони не беруть на себе таку відповідальність. ООН говорить тільки про допомогу для евакуації мирних жителів. Коли Росія нас не зупинила, ми вже вивезли багато людей з Маріуполя", - сказав він.

Зеленський заявив, що влада продовжує намагатися евакуювати цивільних з "Азовсталі". При цьому він зазначив, що багато що залежить від російської сторони.

"Як бачите, в цьому бере участь навіть ООН. Проте цей процес залишається важким. Чому; тому що ми не довіряємо РФ, тому що ця довіра зменшується. Це тривало навіть тоді, коли Гутерріш обговорював тут гуманітарну місію з евакуації мирних жителів. Він приїхав з Російської Федерації, щоб підтвердити це. Але навіть у цей момент по Київській області запустили 5 ракет", - заявив президент.

Раніше ми повідомляли, президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі. Глава держави уточнив, що перші 100 осіб вже вивезли на контрольовану українськими військовими територію.

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Володимир Зеленський