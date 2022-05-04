RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Оприлюднений графік та точки збору

Фото: продовжується евакуація з Маріуполя до Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 4 травня, продовжиться евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Маршрут буде проходити через Луначарське кільце, Токмак і Василівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Евакуація в Маріуполі почалася о 8:00. Автобуси вже виїхали з міста. Надалі будуть зупинки для підсадки пасажирів у Запорізькій області:

  • Луначарське кільце біля Бердянська - 10:00;
  • Токмак - 15:00;
  • Василівка - 16:00.

Бажаючі на власному транспорті можуть долучитися до колони у Токмаку.

Зазначається, що евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, через ракетний обстріл декількох областей затримується рух потягів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяМаріупольЗапоріжжяВійна Росії проти України