Евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Оприлюднений графік та точки збору

Сьогодні, 4 травня, продовжиться евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Маршрут буде проходити через Луначарське кільце, Токмак і Василівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
Евакуація в Маріуполі почалася о 8:00. Автобуси вже виїхали з міста. Надалі будуть зупинки для підсадки пасажирів у Запорізькій області:
Бажаючі на власному транспорті можуть долучитися до колони у Токмаку.
Зазначається, що евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, через ракетний обстріл декількох областей затримується рух потягів.
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