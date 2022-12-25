ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эвакуация из Мариуполя была невозможна, потому что россияне не хотели этого, - Когут

Новина українською →
Воскресенье 25 декабря 2022 19:37
Эвакуация из Мариуполя была невозможна, потому что россияне не хотели этого, - Когут Фото: эвакуация из Мариуполя была невозможна, потому что россияне этого не хотели (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В начале полномасштабного вторжения эвакуация из Мариуполя была фактически невозможна, потому что россияне этого не хотели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Мариуполя Михаила Когута.

"С начала марта городские власти пытались прорваться в город с эвакуационными колоннами. Но они не смогли это сделать. Россияне все делали продуманно, по плану - они работали на дестабилизацию ситуации. Я думаю, эвакуация из города была невозможна, потому что россияне не хотели этого "Им нужна была дестабилизация, им нужны были люди внутри города, чтобы держать всех в заложниках. Никаких договоренностей с россиянами не было", - отметил Когут.

По его словам, мариупольцы до последнего не верили, что в 21 веке можно развязать такую войну, просто брать и уничтожать людей и весь город.

"Приведу пример, как мы пытались сделать первую успешную эвакуацию в начале марта. Получили сообщение, что Киев согласовал с Москвой эвакуационный коридор. Мы определили два места, где будут собираться люди, нашли автобусы. За несколько минут до начала эвакуационной колонны я решил лично проверить, можно ли уехать. Сел с коллегами в машину, но в 100 метрах мы попали под такой вражеский огонь", - добавил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация