Эвакуация из Мариуполя была невозможна, потому что россияне не хотели этого, - Когут

В начале полномасштабного вторжения эвакуация из Мариуполя была фактически невозможна, потому что россияне этого не хотели.

"С начала марта городские власти пытались прорваться в город с эвакуационными колоннами. Но они не смогли это сделать. Россияне все делали продуманно, по плану - они работали на дестабилизацию ситуации. Я думаю, эвакуация из города была невозможна, потому что россияне не хотели этого "Им нужна была дестабилизация, им нужны были люди внутри города, чтобы держать всех в заложниках. Никаких договоренностей с россиянами не было", - отметил Когут.

По его словам, мариупольцы до последнего не верили, что в 21 веке можно развязать такую войну, просто брать и уничтожать людей и весь город.

"Приведу пример, как мы пытались сделать первую успешную эвакуацию в начале марта. Получили сообщение, что Киев согласовал с Москвой эвакуационный коридор. Мы определили два места, где будут собираться люди, нашли автобусы. За несколько минут до начала эвакуационной колонны я решил лично проверить, можно ли уехать. Сел с коллегами в машину, но в 100 метрах мы попали под такой вражеский огонь", - добавил он.