Эвакуация людей с инвалидностью: как правительство планирует усовершенствовать этот процесс

Участие в мероприятии приняли представители дипломатических миссий и ведущих международных организаций, таких как ПРООН, ВОЗ и Красный Крест.

Что такое "банк социальной жизни"?

"Враг постоянно обстреливает прифронтовые территории, и мы не имеем права останавливать процессы эвакуации. Мы уже внедряем услугу поддержанного проживания, стремимся привлечь новых услуг, а также предлагаем создать так называемый "банк социального жилья", - сообщила министерка социальной политики Украины Оксана Жолнович

По ее словам, из-за эффективного использования ресурсов частного жилья это позволит предоставлять услуги:

поддержанного проживания,

гериатрического ухода для пожилых людей.

Жолнович обратила внимание на то, что эвакуация и дальнейшее внедрение услуги поддержанного проживания сопровождаются существенным вызовом - недостатком приспособленных помещений.

"Банки социального жилья", как являют собой механизмы, объединяющие государственный, частный и международный секторы, помогут решить жилищные вопросы в социальной сфере.

В Минсоцполитики отметили, что такая модель также станет важнейшим элементом в процессе эвакуации из прифронтовых городов.

"Обеспечение безопасности и достойных условий для самых уязвимых украинцев - наш приоритет. Мы благодарны международным партнерам за поддержку и совместные усилия, которые позволяют спасать жизнь и создавать условия для восстановления людей", - добавила Жолнович.

Какие еще изменения предлагаются

Жолнович также напомнила, что сейчас в Украине продолжаются масштабные реформы в социальной сфере.

Главной целью изменений является создание инклюзивного и эффективного рынка социальных услуг.

Кроме того, планируется создание новой модели ухода за людьми, нуждающимися в поддержке.

В Минсоцполитики обратили внимание, что такие изменения особенно важны для эвакуированных граждан.

Матиас Шмале, гуманитарный координатор ООН в Украине, отметил, что существует неотложная необходимость гарантирования доступа к безопасной и достойной эвакуации и переезду с непрерывным медицинским обслуживанием для уязвимых людей. Это связано с усилением ракетных обстрелов прифронтовых регионов.

Напомним, что МСЭК уже скоро будут ликвидированы по всей Украине. Раньше мы рассказывали о том, как теперь будут устанавливать инвалидность.