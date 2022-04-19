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Евакуація в Луганській продовжиться, не дивлячись на обстріли, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти не погодили "режим тиші" у Луганській області. Проте евакуація мирних жителів триватиме, не дивлячись на обстріли ворогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Сьогодні будуть організовані евакуаційні маршрути з Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської громади. Вивозити людей будуть автобусами, поліція та волонтери підвозитимуть жителів до місць зборів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав місцевих мешканців евакуюватися у більш безпечні місця.

"Виїжджайте! Тисячі жителів Кремінної не встигли і тепер перебувають в заручниках у росіян. Для атаки на місто РФ застосовувала велику кількість бронетехніки. Бої тривали три доби. На кожний взвод ЗСУ ворог направляв по 40 одиниць броньованої техніки. Тож, рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, Укрзалізниця назначила два евакуаційних потяги зі східних областей. Вони відправляться зі станцій у Покровську та Лозовій.

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евакуаціяЛуганськВійна Росії проти України