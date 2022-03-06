Евакуація з Ірпеня. Внаслідок обстрілів загинули 8 людей

Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, серед яких – діти.

"На моїх очах 2 маленьких дітей і 2 дорослих загинули", - повідомив Маркушин.

Він також підкреслив, що Ірпінь продовжує воювати й не здається. Частину міста захопили загарбники, але інша частина тримає свої позиції.

Також завтра, 7 березня, о 10:00 буде наступна евакуація мешканців міста автобусами від Романівки.

"З 10:00 я буду з вами разом. Будь ласка, приходьте", - закликав мер.