Эвакуация дронами и хирургия на передовой: как работает новый медбатальон ВСУ

В Вооруженных силах Украины завершили формирование Первого отдельного медицинского батальона. Он уже начал свою работу на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.
"Заслушал отчет о создании Первого отдельного медицинского батальона и ход выполнения задач, которые перед ним ставил. Но ключевая задача подразделения - сохранить как можно больше жизней наших военных, в частности пехоты, в зоне ответственности батальона", - написал Сырский.
Батальон, как целостное подразделение объединил ключевые направления:
В батальоне уже провели успешную рекрутинговую кампанию, поэтому практически весь личный состав - это профессиональные врачи-добровольцы. Сейчас новобранцы проходят обязательный курс БЗВП, а батальон - этап слаживания и подготовки к боевым выездам.
"С учетом реалий современной войны, батальон сформировал отдельную роту беспилотных систем для беспилотной эвакуации раненых военных с помощью наземных платформ", - рассказал Сырский.
Ранее мы писали о том, что главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский одобрил создание в Украине отдельного медицинского подразделения. Это позволит организационно масштабировать оказание медицинской помощи в зоне боевых действий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.