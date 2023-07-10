Эвакуация из Донецкой области: как часто будет ездить поезд на Житомир

Начиная с 8 июля, обязательная эвакуация специальным поездом из Донецкой области в Житомирскую область будет происходить 1 раз в 8 дней по четным дням.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую ОВА .

Время отправления эвакуационного поезда из Покровска - 14:15.

Как записаться на эвакуацию

Желающие эвакуироваться должны предварительно зарегистрироваться, позвонив по телефонам: (098) 890-33-18, (066) 285-62-90 или сообщить о своих намерениях на горячие линии сельских, поселковых советов и военных администраций.

Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью обращайтесь по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Также обратиться за помощью по эвакуации можно на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

Что переселенцам предоставят в Житомирской области

В Житомирской области внутренне перемещенных лиц разместят в бесплатных приютах. Им предоставят финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, а также социальное сопровождение.

С более подробной информацией о бесплатной эвакуации в Житомирскую область можно ознакомиться в инфографике.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами. Именно поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Так, в конце июня войска РФ обстреляли школу в Покровском районе, и тогда в результате вражеских атак погибли два человека, еще шесть были ранены.

Напомним также, что 27 июня российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску. Ракеты "прилетели" в кафе, когда там было много посетителей. В результате погибли 13 человек, и еще 60 получили ранения.