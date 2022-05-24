Евакуація хворих та поранених. Туреччина ініціювала створення в Україні медичного коридору

"Під час російсько-українського конфлікту Туреччина спрямувала свою гуманітарну допомогу, в першу чергу ліки та медичні товари, в регіон. Необхідно створити безпечний медичний коридор, особливо для евакуації хворих та поранених", - сказав Коджа.

Він закликав підтримати цю пропозицію з боку міжнародної спільноти на чолі зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Туреччина готова виконувати все, що від неї залежить в питаннях евакуації та надання медичної допомоги", - резюмував міністр.

Нагадаємо, нещодавно міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Берліні обговорили гуманітарну ситуацію в Україні. Зокрема, можливість евакуації цивільних та поранених солдатів.

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