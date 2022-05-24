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Евакуація хворих та поранених. Туреччина ініціювала створення в Україні медичного коридору

Фото: міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа (twitter.com/drfahrettinkoca)
Автор: Марія Кучерявець

Туреччина пропонує організувати в Україні медичний коридор для евакуації хворих та поранених із зон бойових дій. Країна готова взяти на себе відповідні обов'язки щодо організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Туреччини Фахреттіна Коджі на 75-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

"Під час російсько-українського конфлікту Туреччина спрямувала свою гуманітарну допомогу, в першу чергу ліки та медичні товари, в регіон. Необхідно створити безпечний медичний коридор, особливо для евакуації хворих та поранених", - сказав Коджа.

Він закликав підтримати цю пропозицію з боку міжнародної спільноти на чолі зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Туреччина готова виконувати все, що від неї залежить в питаннях евакуації та надання медичної допомоги", - резюмував міністр.

Нагадаємо, нещодавно міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Берліні обговорили гуманітарну ситуацію в Україні. Зокрема, можливість евакуації цивільних та поранених солдатів.

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евакуаціяТурция