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Евакуація 23 березня: працюють 9 гуманітарних коридорів

Фото: в Україні працюватимуть 9 гуманітарних коридорів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні 23 березня продовжиться евакуація мирних жителів з гарячих точок. Сьогодні будуть працювати 9 гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути:

  • Бердянськ - Запоріжжя (Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27);
  • Мангушська громада - Запоріжжя (Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна");
  • Нікольське - Запоріжжя (Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23).

Запорізька область

  • З міста Пологи до Запоріжжя (Місце зборів: міська рада);
  • З міста Гуляйполе до Запоріжжя (Місце зборів: міська рада, вул.Шевченко, 15/2).

Київська область

  • З селища Велика Димерка до Броварів (Місце зборів: Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1);
  • З селища Богданівка до Броварів (Місце зборів: сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219);
  • З міста Бородянка до міста Біла Церква (Місце зборів: вулиця Центральна, 331);
  • З села Світильня до міста Бровари (Місце зборів: сквер ім. Марченко).

Луганська область

  • З міста Рубіжне до міста Бахмут (Місце зборів: вулиця Чехова, 11);
  • З селища Нижнє до міста Бахмут (Місце зборів: вулиця Паркова, 13);

Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуться зупинки для збору людей:

  • Лисичанськ - (Місця зборів; РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
  • Сєвєродонецьк (Місце зборів: проспект Хіміків, 28);
  • Гірське (Місце зборів: вул. Гагаріна, 13).

Нагадаємо, у Луганській області сьогодні був погоджений "режим тиші" з 9:00 для евакуації мирного населення.

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