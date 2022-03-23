Евакуація 23 березня: працюють 9 гуманітарних коридорів

В Україні 23 березня продовжиться евакуація мирних жителів з гарячих точок. Сьогодні будуть працювати 9 гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути:

Бердянськ - Запоріжжя (Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27);

Мангушська громада - Запоріжжя (Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна");

Нікольське - Запоріжжя (Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23).

Запорізька область

З міста Пологи до Запоріжжя (Місце зборів: міська рада);

З міста Гуляйполе до Запоріжжя (Місце зборів: міська рада, вул.Шевченко, 15/2).

Київська область

З селища Велика Димерка до Броварів (Місце зборів: Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1);

З селища Богданівка до Броварів (Місце зборів: сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219);

З міста Бородянка до міста Біла Церква (Місце зборів: вулиця Центральна, 331);

З села Світильня до міста Бровари (Місце зборів: сквер ім. Марченко).

Луганська область

З міста Рубіжне до міста Бахмут (Місце зборів: вулиця Чехова, 11);

З селища Нижнє до міста Бахмут (Місце зборів: вулиця Паркова, 13);

Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуться зупинки для збору людей: