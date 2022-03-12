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Евакуація 12 березня. Людей вивозять з Бучі, Гостомеля, Сум та інших міст, - ОП

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Субота 12 березня 2022 19:57
Евакуація 12 березня. Людей вивозять з Бучі, Гостомеля, Сум та інших міст, - ОП Фото: людей вивозять з Бучі, Гостомеля, Сум та інших міст (t me)
Автор: Артем Горовенко

Протягом 12 березня триває евакуація з найбільш постраждалих від російської агресії регіонів, зокрема з Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

"20 автобусів з Бучі прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу та пропонують харчування", - зазначив Тимошенко.

До Білогородки також прибули автобуси й з Гостомеля. Переселенцям з цього міста запропонували допомогу та подальшу логістику.

Крім цього, до Білогородки прибули 40 автобусів з Немішаєва та Микуличів. Переселенці з цих двох населених пунктів вирушають далі до Києва.

Також 79 автобусів для евакуації та два авто з гуманітарним вантажем вирушили із Лохвиці до Сум, проінформував Тимошенко. Частину мешканців Сум вдалося доправити у безпечне місце.

У Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації людей із Маріуполя, цю колону супроводжують священники.

Щодо Маріуполя, то, як зазначив заступник голови ОП, "багато зусиль покладено на те, щоб коридор сьогодні запрацював і люди отримали допомогу".

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евакуація Офіс президента
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