Евакуація 12 березня. Людей вивозять з Бучі, Гостомеля, Сум та інших міст, - ОП
Протягом 12 березня триває евакуація з найбільш постраждалих від російської агресії регіонів, зокрема з Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.
"20 автобусів з Бучі прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу та пропонують харчування", - зазначив Тимошенко.
До Білогородки також прибули автобуси й з Гостомеля. Переселенцям з цього міста запропонували допомогу та подальшу логістику.
Крім цього, до Білогородки прибули 40 автобусів з Немішаєва та Микуличів. Переселенці з цих двох населених пунктів вирушають далі до Києва.
Також 79 автобусів для евакуації та два авто з гуманітарним вантажем вирушили із Лохвиці до Сум, проінформував Тимошенко. Частину мешканців Сум вдалося доправити у безпечне місце.
У Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації людей із Маріуполя, цю колону супроводжують священники.
Щодо Маріуполя, то, як зазначив заступник голови ОП, "багато зусиль покладено на те, щоб коридор сьогодні запрацював і люди отримали допомогу".