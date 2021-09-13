Евакуаційні рейси з Афганістану до США не літатимуть ще як мінімум тиждень

Евакуація афганських біженців в США припинена як мінімум ще на тиждень через виявлені раніше випадки захворювання на кір серед тих, кого збираються вивезти з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр .

"Ці рейси ще залишаться призупиненими як мінімум на сім додаткових днів з обережності", - сказав вона, відповідаючи на питання про евакуацію афганців в США.

За її словами, операція з вивезення афганських біженців припинена за запитом центрів з контролю і профілактики захворювань при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США.

"Незабаром ми почнемо вакцинацію афганців від кору, свинки і краснухи ще під час їх перебування за кордоном", - додала представник Білого дому.