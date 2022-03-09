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Евакуаційну колону з Енергодару розблокували, вона вирушила на Запоріжжя

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Енергодар, Середа 09 березня 2022 17:37
Евакуаційну колону з Енергодару розблокували, вона вирушила на Запоріжжя Фото: з Енергодару евакуювали мирних жителів (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська у Василівці Запорізької області розблокували евакуаційну колону з Енергодару. Вона вже рушила на Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Енергодару Дмитра Орлова.

"Евакуаційна колона з мирними жителями з Енергодару після трьох годин очікування у Василівці розпочала рух у Запоріжжі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська заблокували колону з гуманітарною допомогою для Енергодару і не пропускали її через Василівку.

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Энергодар Війна Росії проти України
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