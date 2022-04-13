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Евакуації сьогодні не буде. Окупанти заблокували автобуси та порушують "режим тиші"

Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні у середу, 13 квітня, не погоджено жодного гуманітарного коридору. Російська сторона порушує домовленості та блокує евакуаційний транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Вона зазначила, що окупанти заблокували колону автобусів у Запорізькій області. Крім того, ворожі сили постійно обстрілюють Луганську область, тим самим порушуючи домовленості про режим припинення вогню.

"Окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні", - додала Верещук.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться евакуація потягами. Укрзалізниця опублікувала графік на 13 квітня.

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евакуаціяВійна Росії проти України