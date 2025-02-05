Euroclear назвал сумму замороженных активов РФ и объем очередного транша Украине

"Euroclear осуществила первый платеж за первое полугодие 2024 года в размере около 1,55 млрд евро в Европейский фонд для Украины в июле 2024 года. Ожидается, что второй платеж за второе полугодие 2024 года состоится в марте 2025 года и должен составить около 2 млрд евро", - говорится в сообщении.

Как отметили в депозитарии, вторжение России в Украину в феврале 2022 года привело к применению международных санкций по всему рынку. Euroclear рассматривает применение международных санкций как ключевое обязательство.

"В результате санкций заблокированные купонные платежи и погашения, причитающиеся подсанкционным организациям, продолжают накапливаться на балансе Euroclear Bank. На конец декабря 2024 года баланс Euroclear Bank составлял 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро относятся к подсанкционным российским активам,

В 2024 году проценты, возникающие по остаткам денежных средств по активам, находящимся под санкциями против России, составили приблизительно 6,9 млрд евро.

С учетом бельгийского корпоративного налога эти доходы принесли 1,7 млрд налоговых поступлений для бельгийского государства.

Кроме того, Euroclear удержала с этой суммы 10% для соблюдения требований к капиталу и управлению рисками

"Постепенное снижение ставок привело к постепенному снижению процентных доходов, связанных с активами Центрального банка России, в 2024 году, при этом перспективы будущих процентных доходов, вероятно, продолжат снижаться, хотя и будут зависеть от будущих решений по вопросам политики", - говорится в сообщении.

Euroclear - это одна из крупнейших международных расчетных и депозитарных систем, обеспечивающая клиринг и расчет ценных бумаг. Она специализируется на расчетах по операциям с финансовыми инструментами, их хранении и управлении корпоративными действиями