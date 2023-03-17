ЕЦБ предупредил о возможных проблемах в некоторых европейских банках, - Bloomberg

Говоря о состоянии финансовой индустрии после краха Silicon Valley Bank, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос предупредил министров финансов на этой неделе в Брюсселе, чтобы они не успокаивались, и сказал, что отсутствие уверенности может спровоцировать распространение проблем.

И это было до того, как обвал цен на акции Credit Suisse Group побудил центральный банк Швейцарии вмешаться и предоставить ему ликвидность на 54 млрд долларов.

ЕЦБ сталкивается с потенциальным конфликтом между своей миссией по снижению инфляции и возможным ущербом для некоторых финансовых учреждений, предупредил Гиндос.

Проблемы Credit Suisse

Credit Suisse, банк со 167-летней историей, стал крупнейшим европейским банком, пострадавшим от кризиса, после того, как его крупнейший инвестор, Национальный банк Саудовской Аравии, заявил, что не может увеличить свою долю сверх 10% из-за нормативных ограничений.

Банк заявил, что воспользуется возможностью занять до 54 млрд долларов у Швейцарского национального банка, который подтвердил, что предоставит банку ликвидность под достаточное обеспечение.

Акции Credit Suisse закрылись в четверг, 16 марта, с повышением на 19%, частично компенсировав падение на 25% в среду.

Рыночная стоимость второго по величине банка Швейцарии упала на 90% с момента своего пика в феврале 2007 года, составившего около 91 млрд долларов, до примерно 8,66 млрд долларов после продолжительного падения его акций

Напомним, акции банков во всем мире пострадали после краха американского Silicon Valley Bank на прошлой неделе.