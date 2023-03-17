Крупнейшие банки США выделили 30 млрд долларов для спасения First Republic Bank

Крупнейшие банки США вложили 30 млрд долларов в депозиты в First Republic Bank, чтобы спасти кредитора, оказавшегося кризисе, вызванном крахом двух других средних американских банков за последнюю неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Акции банков во всем мире пострадали после краха Silicon Valley Bank на прошлой неделе из-за убытков, связанных с накопленными облигациями, когда процентные ставки выросли в прошлом году. Это вызывает вопросы о том, что еще может скрываться в банковской системе.

В течение нескольких дней рыночные потрясения вызвали проблемы у швейцарского кредитора Credit Suisse, вынудив его занять до 54 млрд долларов у центрального банка Швейцарии для поддержания ликвидности.

В четверге внимание снова переключилось на Соединенные Штаты, поскольку крупные банки предприняли усилия по поддержке First Republic, регионального кредитора, акции которого упали на 70% за последние девять торговых сессий.

Крупнейшие банки США, включая JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachsи Morgan Stanley участвовали в спасении, говорится в заявлении банков.

Сделка была заключена влиятельными лицами, включая министра финансов США Джанет Йеллен, председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона, которые обсуждали пакет во вторник.

Регуляторы США заявили, что демонстрация поддержки была очень долгожданной и продемонстрировала устойчивость банковской системы.

Раунд финансирования в воскресенье, привлеченный через JPMorgan, дал First Republic Bank доступ к фондам в размере 70 млрд долларов. Но это не успокоило инвесторов, поскольку опасения по поводу распространения проблем усилились после закрытия Signature Bank вслед за SVB, и вкладчики начали переводить наличные деньги более крупным кредиторам.

Новости о спасении также помогли поднять индексы Уолл-Стрит: JP Morgan, Morgan Stanley и Bank of America выросли более чем на 1%, а банковский индекс S&P 500 восстановился на 2,2%.

Ранее в четверг Credit Suisse стал первым крупным глобальным банком, который после финансового кризиса 2008 года подключился к экстренной помощи, поскольку страхи перед распространением проблем охватили банковский сектор и вызвали сомнения относительно того, смогут ли центральные банки выдержать агрессивное повышение процентных ставок, чтобы обуздать инфляцию.

Быстро растущие процентные ставки усложнили для некоторых предприятий выплату или обслуживание кредитов, что увеличило вероятность убытков для кредиторов, уже обеспокоенных рецессией.

Тем не менее, Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов в четверг, подчеркнув устойчивость банковского сектора еврозоны и заверив, что у него есть множество инструментов для поддержки ликвидности в случае необходимости.

Ожидается, что Федеральная резервная система США последует за действиями ЕЦБ на своем следующем заседании и повысит процентную ставку на четверть пункта, что всего несколько дней назад казалось проблемным из-за кризиса в банковском секторе.

Политики пытались подчеркнуть, что нынешние проблемы отличаются от глобального финансового кризиса 15 лет назад, поскольку банки лучше капитализированы, а средства более доступны.

Йеллен сказала, что банковская система США остается здоровой благодаря "решительным и решительным" действиям после краха Silicon Valley Bank.

Allianz, одна из крупнейших финансовых компаний Европы, заявила, что власти были "хорошо подготовлены" к преодолению любого кризиса ликвидности, "в отличие от того, что произошло во время" финансового кризиса 2007-2008 годов.