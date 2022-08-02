ЄЦБ оцінив витрати країн єврозони на енергокризу, викликану вторгненням Росії в Україну

За даними ЄЦБ, 19 країн зони євро схвалили заходи підтримки в розмірі 0,9% від їх валового внутрішнього продукту, в основному щодо заходів з компенсації зростання цін на енергоносії. Але це повинно збільшити зростання ВВП єврозони тільки приблизно на 0,4 процентних пунктів в цьому році і знизити інфляцію трохи менше, в основному за рахунок більш низьких цін на енергоносії, заявив ЄЦБ.

За оцінками ЄЦБ, у 2022-2024 роках стимулюючі заходи, схвалені у відповідь на війну, додадуть трохи менше 0,4 процентних пунктів до зростання і скоротять інфляцію трохи більше ніж на 0,1 процентного пункту.

Було також встановлено, що половина бюджетних стимулів була спрямована на підтримку короткострокового споживання викопного палива, в той час як лише мінімальна частина сприяла безпосередньому переходу до "зеленої" економіки.

"Заглядаючи вперед... необхідно докласти зусиль, щоб компенсаційні заходи, пов'язані з енергетикою, стали більш цілеспрямованими для найбільш вразливих домогосподарств. Більш того, стимули повинні бути спрямовані на скорочення використання викопного палива і залежності від російської енергетики при збереженні належного стану державних фінансів", - заявили в ЄЦБ.