На цьому тижні в Україні з'явиться нова монета

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг монети номіналом 10 гривень. Нові монети стануть дійсним платіжним засобом на території України з 3 червня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Нова монета номіналом 10 гривень - невелика за розмірами, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага - 6,4 грама. Вона виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем.

Завдяки більшому діаметру і ребру (третя сторона монети) зі спеціальним великим рифленням громадянам буде легко відрізнити її від інших номіналів монет.

На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Під час автоматизованого перерахунку монет на спеціальному обладнанні для їх ідентифікації використовуються такі технічні характеристики: розмір і вага, а також так званий електромагнітний підпис - електронний сигнал, характерний для того чи іншого матеріалу.

На першому етапі НБУ планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, які будуть розподілені між підрозділами банку в регіонах. З 3 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки у НБУ і видавати їх своїм клієнтам.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і старими банкнотами цього номіналу. Поступово - в результаті природного зносу - 10-гривневі банкноти будуть замінюватися у зверненні монетами.

"Це - частина комплексного рішення по оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, який триває з 2014 року і має за мету забезпечити в Україні більш надійні та захищені від підробок банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес", - відзначили в прес-службі НБУ.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року в обігу перебувало нових монет номіналами 1 грн - понад 195 млн шт., 2 грн - майже 190 млн шт., 5 грн - більше 7,0 млн шт.

Відзначимо, в січні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.

При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.

У липні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу 1000 грн номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

З цього ряду шість будуть банкноти, шість - монети.