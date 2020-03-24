На цьому тижні Україна перейде на літній час

У неділю, 29 березня 2020 року, о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед. Про це повідомляє Департамент технічного регулювання та метрології Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Яка зазначають в міністерстві, літній час запроваджується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". Постанова враховує порядок обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року.

Згідно з постановою, на території України встановлений такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Як повідомляло РБК-Україна, у березні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде десять вихідних днів і 21 робочий. У зв'язку з тим, що 8 березня, коли відзначається Міжнародний жіночий день, припадає на неділю, додатковим вихідним буде понеділок, 9 березня.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в березні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градусів вище середніх багаторічних значень.