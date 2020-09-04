У цьому році рівень розрахунків "Львівгаз Збуту" з "Нафтогазом" склав 137%

"Львівгаз Збут" у січні-липні 2020 року для забезпечення газом населення закупив у оптового постачальника НАК "Нафтогаз України" природного газу на суму майже 751 млн гривень. А перерахував компанії понад 1 млрд гривень. Таким чином рівень розрахунків з оптовим продавцем газу склав 137%.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Львівгаз Збут".

"З огляду на такий високий процент розрахунків, борг "Львівгаз Збуту" перед НАК "Нафтогаз" зменшився і станом на перше серпня становить 1,5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Рівно стільки ж – 1,5 мільярда – заборгували мешканці Львівської області за використаний газ.

"Враховуючи карантинні обмеження і заборону відключати боржникам газ, "Львівгаз Збут" проводить інформаційну і роз’яснювальну роботу з цією категорією населення, щоб і надалі забезпечити стабільне постачання газу споживачам області та якнайшвидше розрахуватись з оптовим постачальником, - коментує директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк. - Менеджери компанії інформують клієнтів, які не розрахувались за спожитий газ, про можливість реструктурувати борг та сплачувати заборгованість частинами".