Цього року Український маркетинг-форум присвячений ідейній позиції брендів

Головною темою 12 Українського маркетинг-форуму, який відбудеться в Києві 16-17 квітня, стала ідейна позиція брендів: «Ласкаво просимо в новий світ. Вхід для автентичних брендів з переконаннями ».

Віктор Ішков, CEO Ukraine & Central Asia в BBDO Worldwide, коментує вибір теми: «Наші бренди більше нам не належать. Ми залежимо від споживача так, як ніколи раніше. Один твіт може обрушити ринки. На Амазон 80% продуктів, що продаються — коммодити або private labels. Магія унікальних пропозицій і продуктів йде. Для брендингу наступають темні часи. Але не все так просто. Що може зробити бренд значущим? Особисті переконання і філософія».

Олена Тараненко, партнер брендингового агентства «Тінь», резюмує: «Настала криза довіри: люди втомилися віддавати голоси політикам-кон'юктурщікам, долари — інфантильним брендам і час — безідейним босам. Люди готові платити більше тим брендам, чий світогляд розділяють».

Новим реаліям присвячена і рекламна кампанія Форуму «І знову скіп!».

Ролик кампанії - http://bit.ly/2Ew6BxR.

Олег Томін, власник і креативний директор агентства BART & FINK, пояснює ідею: «Всі ми хоч раз м'яли в руках носову хустинку, примовляючи в серцях: "Ох, вже ці недобрі мілленіали, тільки і вміють, що скіпать мою рекламу!"Але все це — від малодушності і недосвідченість. Пора визнати, що 2К19 — це щось сказати за 6 секунд, або не сказати взагалі. Сумно, але чесно». BART & FINK — автори ідеї, а її відеовтілюванням займався постпродакшену KIEV POSTPRODUCTION (КПП).

«Крім маркетингу, будемо говорити про лідерство і мотивації в VUCA-світі, а також про те, як встигнути все», — розповідає Ірина Бондаренко, продюсер Українського маркетинг-форуму, керуючий директор компанії IdeasFirst.

Форум відбудеться в конгрес-центрі Mercure (вул. Вадима Гетьмана, 6). Вперше подія буде проходити на двох поверхах, в чотирьох залах одночасно.

Цього року учасників чекає чотири тематичних потоку, 17 секцій і 70 виступів. Подія щорічно збирає тисячі провідних маркетинг-директорів країни і ідейних власників компаній.

Програма та реєстрація - на сайті Marketing Forum, в Facebook і Instagram Форуму.