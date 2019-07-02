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Цього року "Львівгаз" безкоштовно повірив майже 17 тис. лічильників


Із 16,7 тис. лічильників непридатними до роботи виявились 4,9 тис.

Від початку року "Львівгаз" провів безкоштовну повірку 16,7 тис. лічильників газу.  36,7% з них визнали непридатними до подальшої експлуатації. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повірку лічильників газу АТ "Львівгаз" проводить спільно з представниками ДП "Львівстандартметрологія". Із 16,7 тис. лічильників непридатними до роботи виявились 4,9 тис. Причинами стали зношення комплектуючих деталей і механізмів, а ще порушення споживачами умов експлуатації. Адже на роботу приладу впливають кухонні випари, пряме попадання сонця, сирість у приміщенні тощо.

"На Львівщині цьогоріч повірці підлягають понад 200 тис. лічильників газу. Проте закладені кошти в діючому тарифі на послуги розподілу природного газу, котрі затверджує НКРЕКП, не дають нам можливість здійснювати повірку приладів обліку в повному обсязі. Тому через браку фінансування ми зможемо повірити в цьому році лише понад 40 тис. лічильникв", - говорить Директор технічний АТ "Львівгаз" Павло Сербан.

У прес-службі зазначили, що відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", плановій повірці підлягають усі лічильники побутових споживачів. Вона здійснюється безкоштовно, за кошти АТ "Львівгаз", котрі закладені в тариф на розподіл газу.  Демонтаж та монтаж приладів мають право здійснювати лише представники газорозподільної компанії, адже це пов’язано із втручанням в роботу газової системи. А саму повірку лічильників здійснюють представники державного підприємства "Львівстандартметрологія".

"Періодичну повірку проводять задля точного обліку спожитого газу. Її здійснюють один раз на п’ять чи вісім років, відповідно до паспортних даних лічильника. У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу неповірений з вини споживача, наприклад, він відмовив у доступі до свого приміщення, де розташований лічильник газу, - то показання лічильника вважаються недійсними. В такому випадку нарахування за спожитий газ буде проводитися за граничними нормами", - йдеться у повідомленні.

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