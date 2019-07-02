Цього року "Львівгаз" безкоштовно повірив майже 17 тис. лічильників

Від початку року "Львівгаз" провів безкоштовну повірку 16,7 тис. лічильників газу. 36,7% з них визнали непридатними до подальшої експлуатації. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повірку лічильників газу АТ "Львівгаз" проводить спільно з представниками ДП "Львівстандартметрологія". Із 16,7 тис. лічильників непридатними до роботи виявились 4,9 тис. Причинами стали зношення комплектуючих деталей і механізмів, а ще порушення споживачами умов експлуатації. Адже на роботу приладу впливають кухонні випари, пряме попадання сонця, сирість у приміщенні тощо.

"На Львівщині цьогоріч повірці підлягають понад 200 тис. лічильників газу. Проте закладені кошти в діючому тарифі на послуги розподілу природного газу, котрі затверджує НКРЕКП, не дають нам можливість здійснювати повірку приладів обліку в повному обсязі. Тому через браку фінансування ми зможемо повірити в цьому році лише понад 40 тис. лічильникв", - говорить Директор технічний АТ "Львівгаз" Павло Сербан.

У прес-службі зазначили, що відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", плановій повірці підлягають усі лічильники побутових споживачів. Вона здійснюється безкоштовно, за кошти АТ "Львівгаз", котрі закладені в тариф на розподіл газу. Демонтаж та монтаж приладів мають право здійснювати лише представники газорозподільної компанії, адже це пов’язано із втручанням в роботу газової системи. А саму повірку лічильників здійснюють представники державного підприємства "Львівстандартметрологія".

"Періодичну повірку проводять задля точного обліку спожитого газу. Її здійснюють один раз на п’ять чи вісім років, відповідно до паспортних даних лічильника. У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу неповірений з вини споживача, наприклад, він відмовив у доступі до свого приміщення, де розташований лічильник газу, - то показання лічильника вважаються недійсними. В такому випадку нарахування за спожитий газ буде проводитися за граничними нормами", - йдеться у повідомленні.