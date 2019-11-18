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В цьому році на грип в Україні можуть захворіти майже 7 млн людей

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Найкраща профілактика грипу - вакцинація

Протягом епідемічного сезону 2019/2020 на грип та ГРВІ перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

У МОЗ наголошують, що найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація.

"Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Найкращий час для щеплення - напередодні грипозного сезону. Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу", - йдеться в повідомленні.

Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби.

Раніше повідомлялося, що Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського попередив, що в цьому році взимку в Україні будуть поширюватись чотири віруси грипу.

РБК-Україна писало, що в жовтні в Україну мали привезти пів мільйона доз вакцин проти грипу. Такий термін зумовлено тим, що цьогоріч Всесвітня організація охорони здоров’я пізно надала штамовий склад вірусів виробникам вакцин.

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