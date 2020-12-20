ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Це можливо": Епіфаній висловив позицію ПЦУ щодо легалізації канабісу

Україна, Неділя 20 грудня 2020 03:02
"Це можливо": Епіфаній висловив позицію ПЦУ щодо легалізації канабісу
Фото: митрополит Київський і всієї України Епіфаній (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Митрополит Епіфаній заявив, що Православна церква України вважає можливою легалізацію канабісу в Україні за умови його використання у медичних цілях. Раніше стало відомо, що відповідний законопроект готується.

Про це Епіфаній сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, легалізація канабісу в Україні можлива, якщо ним не будуть зловживати як наркотиком.

"Зустрічаючись навіть з прем'єр-міністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", - сказав предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, Комісія Організації Об'єднаних Націй проголосувала за виключення канабісу (марихуани) для медичних цілей зі списку найбільш небезпечних наркотиків у світі.

Раніше повідомлялося, що закон про легалізацію медичного канабісу в Україні вже готується.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство наркотикиЄпіфанійПЦУ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся