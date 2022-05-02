Це як стара гумка. Світ більше не приймає політику Путіна і диктатуру, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ більше не приймає політику російського президента Володимира Путіна і диктатуру. Тому що раніше в історії багато країн мали імперське минуле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для австралійського телеканалу Nine Network .

Зокрема, за його словами, росіянам слід зрозуміти, що світ не об'єднався проти них, а просто більше не підтримує Російську Федерацію.

"Світ більше не приймає політику Путіна, диктатуру. Світ все це давно пройшов, наші країни, більшість країн світу, коли вони були в складі тієї чи іншої імперії, світ це прожив. Це як стара гумка, можеш викинути її, світ її вже пережував, можеш викинути її. Нічого нового в цьому немає", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Путін вважає за краще "підібрати гумку і дати людям, щоб вони знову повірили, що захищають свої цінності".