Це як стара гумка. Світ більше не приймає політику Путіна і диктатуру, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ більше не приймає політику російського президента Володимира Путіна і диктатуру. Тому що раніше в історії багато країн мали імперське минуле.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для австралійського телеканалу Nine Network.
Зокрема, за його словами, росіянам слід зрозуміти, що світ не об'єднався проти них, а просто більше не підтримує Російську Федерацію.
"Світ більше не приймає політику Путіна, диктатуру. Світ все це давно пройшов, наші країни, більшість країн світу, коли вони були в складі тієї чи іншої імперії, світ це прожив. Це як стара гумка, можеш викинути її, світ її вже пережував, можеш викинути її. Нічого нового в цьому немає", - зазначив Зеленський.
Він додав, що Путін вважає за краще "підібрати гумку і дати людям, щоб вони знову повірили, що захищають свої цінності".
Нагадаємо, раніше Зеленський в інтерв'ю грецькому виданню EPT News заявив, що війна проти Росії закінчиться тільки тоді, коли переможе Україна.
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