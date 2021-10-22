Це - шантаж: МЗС відреагувало на заяву Путіна про додатковий газ через "Північний потік-2"

"Це - шантаж, це використання газу як зброї у міжнародних відносинах. У спільній заяві США та Німеччини з приводу "Північного потоку-2" зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, Німеччина почне вживати заходи у відповідь. Це вже відбувається, і ми очікуємо на чітку позицію Німеччини з цього приводу", - зазначив Кулеба.

За його словами, позиція України щодо сертифікації і запуску "Північного потоку-2" залишається незмінною та нагадав, що НАК "Нафтогаз" та оператор ГТС хочуть долучитись до процесу сертифікації газогону.



"Ми очікуємо на позитивне рішення. Безумовно, ми чули запевнення ЄС, що до "Північного потоку-2" буде застосовано третій енергетичний пакет. Всі ці елементи повинні надіслати Росії чіткий сигнал, що російський шантаж газом не просто є неприпустимим, а завжди отримуватиме відсіч об’єднаної Європи", - додав Кулеба.