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"Це сеанс політичної агітації": прем'єр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим

Фото: прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розкритикував італійський телеканал Rete4 за скандальний ефір з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Він заявив, програма була заявлена як інтерв'ю, але насправді це був сеанс політичної агітації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Драгі, яку цитує La Repubblica.

Італійський прем'єр зазначив, що в його державі, на відміну від країни-окупанта РФ, є свобода преси та слова, "навіть якщо слова явно брехливі та помилкові".

"Але варто поставити запитання, а чи прийнятно запрошувати когось на інтерв'ю і не реагувати водночас на його висловлювання? Це явно не досягнення (інтерв'юера, - ред.). Те, що сказав Лавров, є помилкою. Частина про Гітлера справді непристойна. Телебачення вільно транслює ці думки. Говорили, що буде інтерв'ю, а насправді це був сеанс політичної агітації", - підкреслив Драгі.

Тим часом сам медіаконцерн Mediaset, якому належить Rete4, виступив на захист програми та рішення запросити Лаврова, заявивши, що глава МЗС РФ - це "друга людина в Росії", а інтерв'ю з ним нібито "документ сучасної історії".

Передісторія

Нагадаємо, напередодні італійський телеканал Rete4 транслював скандальне інтерв'ю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час якого глава МЗС РФ порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером і заявив, що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

У свою чергу міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непрощенні, обурливі і є грубою історичною помилкою".

Також на заяви Лаврова відреагував і президент України Володимир Зеленський заявивши, що слова російського дипломата викликали великий скандал в Ізраїлі, а Москва досі не вибачилася та додав "є питання, чи залишиться посол Ізраїлю в Москві?".

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