"Це не недопалок". Британія не вірить у російську версію причин вибухів в Криму

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сумнівається у версії РФ щодо причин вибухів на авіабазі в Криму. Водночас він вважає, що російський військовий об'єкт є "асолютно законною ціллю" для ЗСУ.

"Думаю, що коли ви просто дивитесь на кадри двох одночасних вибухів, які не зовсім поруч, і на деякі пошкодження, про які повідомляється навіть російською владою, я думаю, що це не те, що відбувається, коли хтось кидає недопалок", - сказав посадовец.

Відповідаючи на запитання, чи була база легітимною метою для удару українців, Воллес наголосив, що, "згідно зі статтями ООН, Україна має повне право захищати свою територію та вживати необхідних заходів проти сил вторгнення".

"Абсолютно легітимно для України застосувати смертоносну силу, якщо це необхідно, і застосувати силу для того, щоб повернути не лише свою територію, а й відкинути окупантів. І ця авіабаза (у Новофедорівці - ред.) використовувалася російськими ВПС для бомбардування українських цілей. Тож я думаю, що в будь-якому посібнику з війни вона була б законною ціллю", - додав міністр.