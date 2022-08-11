ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Це не недопалок". Британія не вірить у російську версію причин вибухів в Криму

Новость на русском →
Четвер 11 серпня 2022 00:55
"Це не недопалок". Британія не вірить у російську версію причин вибухів в Криму Фото: Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сумнівається у версії РФ щодо причин вибухів на авіабазі в Криму. Водночас він вважає, що російський військовий об'єкт є "асолютно законною ціллю" для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави британського Міноборони у коментарі журналістам BBC, оприлюднену The Guardian.

"Думаю, що коли ви просто дивитесь на кадри двох одночасних вибухів, які не зовсім поруч, і на деякі пошкодження, про які повідомляється навіть російською владою, я думаю, що це не те, що відбувається, коли хтось кидає недопалок", - сказав посадовец.

Відповідаючи на запитання, чи була база легітимною метою для удару українців, Воллес наголосив, що, "згідно зі статтями ООН, Україна має повне право захищати свою територію та вживати необхідних заходів проти сил вторгнення".

"Абсолютно легітимно для України застосувати смертоносну силу, якщо це необхідно, і застосувати силу для того, щоб повернути не лише свою територію, а й відкинути окупантів. І ця авіабаза (у Новофедорівці - ред.) використовувалася російськими ВПС для бомбардування українських цілей. Тож я думаю, що в будь-якому посібнику з війни вона була б законною ціллю", - додав міністр.

Нагадаємо, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі. Згодом у мережі з'явилися фотографії знищених літаків РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк