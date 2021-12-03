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"Це недоречно": експерт оцінив перспективи створення в Україні гіперзвукової зброї

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 13:37
"Це недоречно": експерт оцінив перспективи створення в Україні гіперзвукової зброї Фото: експерт оцінив перспективи створення в Україні гіперзвукової зброї (usa/flightglobal.com)
Автор: Олег Черниш, Марія Кучерявець

У Національному інституті стратегічних досліджень (НІСД) вважають, що створення космічної та гіперзвукової зброї для України є недоречним. Водночас країна має розглядати це питання і оцінювати всі ризики.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього".

Фахівці НІСД вважають, що незважаючи на теоретично непогану технологічну базу, нашій країні поки що не варто навіть починати розробку наднового озброєння і питання не тільки в значних фінансових вливаннях, необхідних для цього.

За словами експерта Інституту Олексія Їжака, перед воюючою Україною зараз стоять цілком практичні завдання - вдосконалення власної системи ПРО і ППО, а також запуск серійного виготовлення високоточної ракетної зброї.

"Вкладатися в такі авангардні системи (як гіперзвук і космічна зброя, - ред.), які ще невідомо, який результат дадуть, я думаю, для нас недоречно. Хоча і треба дивитися в цей бік і оцінювати ризики", - резюмував він.

Нагадаємо, за даними Національного інституту стратегічних досліджень, Росія у майбутньому може нести загрозу українським космічним апаратам. Наразі РФ розробляє відповідну зборю, а вже через 10 років зможе збивати супутники, зокрема України.

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Зброя в Україні Космічний корабель Ракетні випробування
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