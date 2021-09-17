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Це наші землі: Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі та Литви

Автор: Валерія Поліщук

Олександр Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі та Литви. Він нагадав, що Білосток і Вільнюс колись належали Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Лукашенка.

"Наші сусіди нам дані від Бога, як і будь-якій іншій державі. У відносинах з усіма ми прагнемо до миру і дружби. Ми ніколи не зарилися на чужий коровай або клаптик землі, нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо сьогодні їм про те, що Білосток і Білостокщина - це білоруські землі. Вільна (Вільнюс - ред.) - це теж білоруське місто і землі навколо", - заявив він.

За його словами, конфесійна рівновага і національна єдність є основою білоруського суспільства.

"Всі ми живуть на цій землі люди - білоруський народ. У нас одна держава, один закон, спільна історична пам'ять", - додав Лукашенко.

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Олександр Лукашенко