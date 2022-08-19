Це літо стане найтрагічнішим, якщо ядерний шантаж на ЗАЕС продовжиться, - Зеленський

Якщо Росія продовжить ядерний шантаж на Запорізькій АЕС, це літо може стати одним з найтрагічніших в історії Європи.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

Він зазначив, що українські дипломати, партнери, а також представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути направлена на Запорізьку АЕС.

За його словами, самез цієї місії може початись відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.

"Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо в жодній інструкції на жодній атомній станції світу не перебачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень", - сказав президент.