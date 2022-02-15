Це класичний "чорний лебідь": НБУ про турбулентність на фінансовому ринку України

"Те, що відбулося в січні, це класичний "чорний лебідь". Посилення геополітичного напруження дуже важко прогнозувати, бо ніхто фактично не знає, які плани в нашого сусіда", - цитує Лупіна прес-служба НБУ.

Водночас він нагадав, що Україна живе в такій ситуації з 2014 року. Для того щоб бути готовими до будь-якого сценарію, НБУ працює над накопиченням резервів, над поліпшенням фінансової стабільності. Крім того НБУ провів очистку банківської системи й зараз вона добре капіталізована, ліквідна.

"Ми накопичили резерви. Зараз ми маємо потужний інструментарій і навіть у разі повторення шоків зможемо їх долати швидко і без особливої шкоди для економіки", - додав він.

Лупін вважає, що українці звикають до того, що курс плаваючий.

"У січні не було ані черг, ані скарг на відсутність готівки. Не було випадків, коли, умовно, офіційний курс 29 грн/долар, а обмінний - 32 грн/долар. Обмінний готівковий курс був дуже близьким до міжбанківського сегмента. Цікаво також те, що активно використовувалися валютно-обмінні операції "у смартфонах". А обмінні операції онлайн, з одного боку, зручні для населення, а з іншого, - сприяють тому, що кошти фактично лишаються в банківській системі, яка є стійкішою, ніж будь-коли раніше", - сказав він.