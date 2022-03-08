"Це - нелюди": Зеленський розповів про обстріли з боку російських окупантів

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що російські окупанти - це нелюди. У понеділок вони обстріляли хлібзавод в Макарові і церкву в Житомирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави 7 березня.

"Сьогодні в Макарові на Київщині вони обстріляли хлібзавод. Для чого старий хлібзавод? Вдумайтеся! Стріляти в хлібзавод. Ким потрібно бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву в Житомирській області. Церква Різдва Пресвятої Богородиці побудована в 1862 році. Це - нелюди", - підкреслив президент Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв знайти кожного, хто скоїв звірства і стріляв по українських містах і людям. За його словами, в Ірпені окупанти вбили цілу сім'ю - чоловіка, дружину і двох дітей, коли вони намагалися просто вийти з міста.

Війна Росії проти України триває 13 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.