"Це добре для країни": Байден дозволив трансгендерам служити в армії США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив трансгендерам служити в збройних силах США. Він підписав указ, який скасував введені попередньою адміністрацією обмеження на службу в американській армії.

Про це повідомляє Reuters.

Байден вважає, що ґендерна ідентичність не повинна бути перешкодою для військової служби і сила США полягає в її різноманітності.

"Дозволити всім кваліфікованим американцям служити своїй країні у військовій формі - це краще для військових і краще для країни, тому що об'єднані сили - більш ефективна сила. Простіше кажучи, це правильно і відповідає нашим національним інтересам", – йдеться в заяві Білого дому.

Зазначимо, що з червня 2016 року трансгендери могли вільно служити в американській армії після того, як 44-1 президент США Барак Обама скасував діяв раніше заборона. Проте вже через рік, у липні 2017 року, Дональд Трамп оголосив про введення заборони трансгендерам служити в збройних силах.

Зокрема, до військової служби, за деякими винятками, не допускалися особи, у яких діагностовано гендерна дисфорія, що виявляється в тому, що їх фізіологічна стать не відповідає внутрішнім відчуттям. Особам, у яких не була виявлена гендерна дисфорія, служити дозволялося, але тільки у своєму біологічному полі.

Раніше повідомлялося, що США заявили про виведення військ з Афганістану. На території країни залишаться 2,5 тисячі американських військових.

У середині листопада Пентагон анонсував висновок частини американських військ з Іраку і Афганістану.