Це диверсія: Зеленський заявив про пошкодження "труби Медведчука"

Президент Володимир Зеленський заявив про пошкодження частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", який рішенням Ради нацбезпеки і оборони повернули державі. Він назвав це диверсією.

Про це йшлося у його відеозверненні .

"В процесі передачі виявилося, що протягом 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопроводу. Це диверсія, наслідком якої будуть кримінальні справи та кримінальна відповідальність. Причетним до цього скажу коротко: ваше дело труба", - заявив глава держави.

Як відомо,19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Разом з тим РНБО вирішила повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука" - нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".