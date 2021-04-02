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Це диверсія: Зеленський заявив про пошкодження "труби Медведчука"

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський заявив про пошкодження частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", який рішенням Ради нацбезпеки і оборони повернули державі. Він назвав це диверсією.

Про це йшлося у його відеозверненні.

"В процесі передачі виявилося, що протягом 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопроводу. Це диверсія, наслідком якої будуть кримінальні справи та кримінальна відповідальність. Причетним до цього скажу коротко: ваше дело труба", - заявив глава держави.

Як відомо,19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Разом з тим РНБО вирішила повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука" - нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".

Нагадаємо, після рішення РНБО Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на "трубу Медведчука". Слідство встановило, що посадовці компанії незаконно заволоділи трубопроводом вартістю понад 200 млн гривень.

Крім того, минулого тижня глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія готова розпочати експлуатацію "труби Медведчука", яка була арештована судом.

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Новини України Віктор МедведчукВолодимир Зеленськийнефтепровод
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